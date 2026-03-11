Citigroup Aktie
WKN DE: 871904 / ISIN: US1729671016
|
11.03.2026 09:45:39
Irans Militärführung erklärt Banken zu legitimen Zielen
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einem Luftangriff auf eine iranische Bank hat Irans Militärführung Vergeltung angedroht. Mit dieser "illegitimen und unüblichen Handlung im Krieg" habe der Feind wirtschaftliche Zentren und Banken der USA und Israels selbst zum Ziel erklärt, berichtete der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf die Militärführung.
"Die Amerikaner sollen auf unsere Gegenmaßnahme und unsere schmerzhafte Antwort warten", hieß es in der Erklärung des zentralen Hauptquartiers "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. "Die Menschen in der Region sollen sich nicht im Umkreis von einem Kilometer um Banken aufhalten", hieß es weiter.
Laut Staatsfernsehen kam es in der Nacht zu einem israelischen Angriff in der Hauptstadt Teheran auf eine Bankfiliale. Dabei seien mehrere Mitarbeiter ums Leben gekommen./arb/DP/stw
Nachrichten zu Citigroup Inc vor Reverse Split
|
14.01.26
|Citigroup-Aktie schwächelt: Russland-Verkauf lastet auf Gewinn (dpa-AFX)
|
14.10.25
|Citigroup-Aktie springt an: Citigroup in Q3 mit Gewinnanstieg (dpa-AFX)
Analysen zu Citigroup Inc vor Reverse Split
