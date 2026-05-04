Irans Militärführung: Warnung an US-Militär in Straße von Hormus

TEHERAN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund einer neuen US-Initiative in der Straße von Hormus droht Irans Militärführung mit Angriffen. "Wir warnen davor, dass jede ausländische Streitmacht, insbesondere die aggressive amerikanische Armee, angegriffen wird, sollte sie beabsichtigen, sich der Straße von Hormus zu nähern und in diese einzudringen", sagte der Kommandeur der zentralen Militärführung, Ali Abdollahi Aliabadi, laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.

Frachter, die die Meerenge passieren wollten, müssten dies mit iranischen Streitkräften absprechen, hieß es weiter. Aliabadi ist der faktische Generalstabschef. Er leitet das Hauptquartier Chatam al-Anbija, das im Kriegsfall die operative Führung der iranischen Streitkräfte bündelt.

Die USA wollen heute eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social, dagegen mit Härte vorzugehen. Der Leiter der Sicherheitskommission im iranischen Parlament, Ebrahim Azizi, hatte sich bereits zuvor gegen amerikanische Einmischung in der Meerenge ausgesprochen./mar/DP/nas