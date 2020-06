Irans Minister: Gesundheit in Corona-Zeiten wichtiger als Umweltschutz

TEHERAN (dpa-AFX) - In Zeiten der Corona-Krise hält der iranische Gesundheitsministers Saeid Namaki die Gesundheit der Menschen für wichtiger als Umweltschutz. Hintergrund ist ein Streit über die erneute Einführung von Verkehrsbeschränkungen in der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Stadtverwaltung will diese wegen der Luftverschmutzung sofort in Kraft setzen. Namaki ist jedoch der Ansicht, dass Menschen in ihren Autos weitaus sicherer vor dem Coronavirus seien als in den meistens überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln. "Für mich ist derzeit nur die Gesundheit der Bürger wichtig (...) da kenne ich keinen Spaß und gehe diesbezüglich auch auf keine Kompromisse ein", sagte der Minister am Montag.

Daher habe die Kontrolle des Coronavirus oberste Priorität und sei sogar wichtiger als Umweltschutz und Luftverschmutzung, so Namaki laut Nachrichtenagentur Isna. "In 27 (der 31 Provinzen) haben wir das Corinavirus im Griff und sollten jetzt nicht mit solchen Debatten ein Gegentor in der 90. Minute riskieren."

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Montag sind in den letzten 101 Tagen über 7800 Menschen im Iran im Zusammenhang mit Corona gestorben. Im gleichen Zeitraum haben sich mehr als 154 000 mit dem Virus infiziert, über 120 000 von ihnen konnten die Krankenhäuser geheilt verlassen. Nach den Lockerungen in den letzten Tagen ist die Zahl der Toten und Infizierten im Land wieder gestiegen./str/fmb/DP/fba