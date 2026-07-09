09.07.2026 05:49:38

Irans oberster Führer wird in Maschhad bestattet

TEHERAN (dpa-AFX) - Mehr als vier Monate nach seiner Tötung soll Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei beerdigt werden. Die Beisetzung ist an diesem Donnerstag im Imam-Resa-Heiligtum seiner Heimatstadt Maschhad geplant, dem wichtigsten Zentrum des schiitischen Islams im Iran. Die Bestattung selbst erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die öffentlichen Trauerfeiern hatten am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran begonnen. Millionen Anhänger folgten dem früheren geistlichen und weltlichen Oberhaupt, der die Islamische Republik mit harter Hand regiert hatte.

Unterdessen wurde spekuliert, ob sein Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten erstmals öffentlich seit Beginn des Iran-Kriegs auftritt.

Ali Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde./arb/DP/jha

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