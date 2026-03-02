Irans Präsident beruft kommissarischen Verteidigungsminister

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident hat nach dem Tod des Verteidigungsministers einen Nachfolger benannt. Präsident Massud Peseschkian habe Madschid Ebn-ol-Resa, derzeit Brigadegeneral der mächtigen Revolutionsgarden, mit der kommissarischen Leitung des Ministeriums beauftragt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Verteidigungsminister Asis Nasirsadeh war am Samstag bei einem der israelisch-amerikanischen Luftangriffe ums Leben gekommen./arb/DP/stk