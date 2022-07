Irans Präsident Raisi empfängt Erdogan

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip in Teheran empfangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, wurde Erdogan am Dienstagmorgen in der Palastanlage Saadabad begrüßt. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin wollen die Staatschefs am Dienstag zusammentreffen und über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sprechen.

In einem Meinungsartikel hatte der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian das Treffen als Ansatz einer "nachbarschafts- und regionalorientierten Politik" bezeichnet. "Der Gipfel wird sich nicht auf die Syrien-Frage beschränken, da die drei Länder gemeinsame Interessen in den Bereichen Wirtschaft, Energie und Ernährungssicherheit haben, die Teil der Beratungen auf dem Gipfel sein werden", schrieb Amirabdollahian in der Zeitung "Irandaily" (Dienstagsausgabe).

Die drei Staaten haben bereits in der Vergangenheit über Syriens Zukunft verhandelt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Beobachter erwarten, dass auch der russische Krieg in der Ukraine thematisiert wird./fmb/arb/DP/mis