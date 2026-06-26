Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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26.06.2026 22:39:00
Iran’s ship attack tests the shipping-insurance market just as war-risk premiums had plunged
War-risk premiums narrowed considerably in recent days but could increase again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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