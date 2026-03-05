Irans Streitkräfte greifen Ziele im Irak an

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben nach Ziele im Irak angegriffen. In Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, sei bei einem Drohnenangriff ein US-Stützpunkt attackiert worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Dabei seien "erhebliche Schäden" verursacht worden, hieß es in dem Bericht. Dafür gab es keine Bestätigung von US-amerikanischer oder unabhängiger Seite./arb/DP/men