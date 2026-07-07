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07.07.2026 08:38:11
Iran’s Strikes on Ships in Strait of Hormuz Test Cease-Fire and Threaten Oil Flow
A U.S. official said Iranian missiles struck two commercial ships. There was no immediate comment from Iranian officials on the reported attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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