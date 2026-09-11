11.09.2026 14:00:38

Irans Vizepräsident gratuliert Huthi nach Vormarsch im Jemen

TEHERAN/SANAA (dpa-AFX) - Irans Vizepräsident hat den Huthi-Rebellen nach ihrem Vormarsch an der Küste zum Roten Meer gratuliert. "Wir freuen uns über die Siege des heldenhaften Volkes des Jemen", schrieb Mohammed Resa Aref an die mit Teheran verbündete Miliz gerichtet auf X.

Zuvor hatten die militant-islamistischen Huthi eine strategisch wichtige Insel am südlichen Ende des Roten Meeres eingenommen und sich damit in eine starke Position gebracht, die Meerenge Bab al-Mandab zu kontrollieren. Seit Jahren tobt im Jemen ein Bürgerkrieg. In den vergangenen Tagen hatten die Huthi im Kampf gegen Kräfte der international anerkannten Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, militärische Erfolge verzeichnet.

Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sprach der israelische Militärexperte Danny Citrinowicz von einem Rückschlag für den Westen. "Im Mittleren Osten hat es selten ein strategisches Versagen dieser Größenordnung gegeben", schrieb er auf X. "Was in den letzten Tagen geschehen ist, ist daher nicht einfach nur ein saudisches Problem. Es ist ein internationales Problem", fügte er hinzu./arb/DP/jha

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