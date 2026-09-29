Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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29.09.2026 13:11:26
Iraq: US troops withdraw from their Iraqi US-led Operation Inherent Resolve mission against ISIS after 12 years as Baghdad delays militia disarmament
As the US completes its military withdrawal from Iraq, Baghdad declares a new era of sovereignty. But as US troops leave, questions remain over militias, foreign forces and the country's future security.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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