Allied Aktie
WKN DE: A2PUFD / ISIN: US0191141078
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19.11.2026 20:03:22
Iraq's risky standoff: The state vs. Iran-allied militias
This week, Iraqi security forces surrounded an area run by the Kataib Hezbollah militia. Onlookers describe it as the most dangerous confrontation between the Iraqi state and Iran-allied militias in decades.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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