iRay Technology Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

iRay Technology Company veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,68 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte iRay Technology Company 0,410 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat iRay Technology Company im vergangenen Quartal 482,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte iRay Technology Company 330,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at