iRay Technology Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

iRay Technology Company lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,95 CNY gegenüber 0,380 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 749,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte iRay Technology Company einen Umsatz von 475,2 Millionen CNY eingefahren.

iRay Technology Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,30 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,33 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,96 Prozent auf 2,30 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,16 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,18 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at