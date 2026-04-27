iRay Technology Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

iRay Technology Company hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,710 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 686,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 478,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at