IRB Infrastructure Developers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IRB Infrastructure Developers gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,73 Milliarden INR – eine Minderung von 7,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,86 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at