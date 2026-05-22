IRB Infrastructure Developers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IRB Infrastructure Developers hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,75 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 21,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,700 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 5,37 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 65,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at