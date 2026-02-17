Irbid District Electricity informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Irbid District Electricity hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Irbid District Electricity 0,260 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,7 Millionen JOD – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Irbid District Electricity 75,5 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,330 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,370 JOD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Irbid District Electricity im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 322,13 Millionen JOD. Im Vorjahr waren 304,95 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at