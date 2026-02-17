17.02.2026 06:31:28

Irbid District Electricity informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Irbid District Electricity hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Irbid District Electricity 0,260 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,7 Millionen JOD – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Irbid District Electricity 75,5 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,330 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,370 JOD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Irbid District Electricity im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 322,13 Millionen JOD. Im Vorjahr waren 304,95 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen