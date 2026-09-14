IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz ein EPS von 0,070 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 117,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz 101,4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at