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18.05.2026 06:31:29
IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 105,8 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IRCE Industria Romagnola Conduttori Elettrici SPAAz einen Umsatz von 102,7 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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