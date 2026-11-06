Ircon International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ircon International hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ircon International 22,72 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at