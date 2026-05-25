25.05.2026 06:31:29
Ircon International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ircon International präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ircon International 31,89 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34,12 Milliarden INR umgesetzt worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,33 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,73 INR je Aktie erzielt worden.
Ircon International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 90,71 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 105,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
