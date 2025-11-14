Ircon International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ircon International hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,47 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 19,77 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 19,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ircon International 24,48 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at