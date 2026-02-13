Ircon International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ircon International hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,19 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at