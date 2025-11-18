|
18.11.2025 14:51:38
Ire Donohoe legt Ämter nieder: Eurogruppe braucht neuen Chef
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gut vier Monate nach der Wiederwahl des Iren Paschal Donohoe braucht die Eurogruppe einen neuen Vorsitzenden. Der 51-Jährige legte sein Amt als irischer Finanzminister und damit auch als Chef des europäischen Finanzgremiums überraschend nieder. Er wechselt zur Weltbank nach Washington. Dort wird er die Rolle eines der geschäftsführenden Direktoren sowie des "Chief Knowledge Officer" übernehmen.
Er werde sich aus dem öffentlichen Leben in Irland zurückziehen, sagte Donohoe. Medienberichten zufolge will seine Partei Fine Gael in Kürze über die Nachfolge entscheiden. Donohoe war seit 2017 Finanzminister. In der Eurogruppe war der konservative Politiker erst Anfang Juli wiedergewählt worden, er hatte seine dritte Amtszeit seit Juli 2020 begonnen.
"Ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben", sagte er. Die Eurogruppe, bestehend aus den Finanzministern der 20 Euroländer, trifft sich etwa einmal im Monat, um über gemeinsame Anliegen zu sprechen und die Wirtschaftspolitik des Währungsraums zu koordinieren. Interimsweise wird der zypriotische Finanzminister Makis Keravnos das Gremium leiten./mj/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.