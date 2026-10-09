Ireland Aktie
WKN DE: A0Q8L3 / ISIN: US46267T2069
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09.10.2026 02:15:28
Ireland beat Israel 3-0 in Nations League match overshadowed by political controversy
Ireland easily beat Israel in a Nations League fixture that 24 hours earlier appeared in doubt. One Irish player pulled out of the match to express his opposition to Israel's actions in the Gaza Strip.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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