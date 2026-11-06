Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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06.11.2026 17:17:11
Iren: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal 2027 first-quarter earnings call, held on Nov. 5, 2026, Iren (NASDAQ:IREN) announced that its revenue backlog crossed $20 billion. The infrastructure owner controls its land and power assets, allowing it to scale compute deployment efficiently. Three things management said stand out.
Customer prepayments can cover up to 90% of graphics processing unit (GPU) capital expenditures (CapEx), shortening cash payback periods on deployment investments.
Owning grid connections, land, and physical infrastructure protects the business from long-term lease liabilities while allowing management to adjust project timing based on market conditions.
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