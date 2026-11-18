Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
18.11.2026 21:05:47
IREN, CoreWeave and Nebius Stock Prices Have Plunged More Than 60%. Here's What It Means for AI Investors
Some of the hottest AI stocks of the past year have been crashing hard after reaching meteoric highs.
Through Tuesday's close, IREN (NASDAQ:IREN) was down 79% from its 2025 high of $76.41, closing at $15.81. CoreWeave (NASDAQ:CRWV) was 74% below its high from last year, and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) was 63% below its June high. All three rent out Nvidia-powered computing to AI companies, and all three are part of a group investors call the "neoclouds."
The puzzling part is that their businesses are still growing fast.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.
Analysen zu Iren S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|45,98
|5,68%
|Iren S.p.A.
|2,32
|-1,61%
|Nebius
|102,90
|5,50%