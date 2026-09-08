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08.09.2026 12:19:51

IREN im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Kolumne
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Wie lässt sich mit Optionen regelmäßig Prämie vereinnahmen – ohne auf den perfekten Kurstreffer angewiesen zu sein? In der neuen Ausgabe von „Eine Aktie, eine Option – Börseneinkommen leicht gemacht“ zeigt David Pieper, warum der Short Put gerade in bullischen Marktphasen zu seinen bevorzugten Strategien gehört. Dabei geht es nicht nur um die Prämie, sondern vor allem um Zeitwertverfall, die Wahl des richtigen Basiswerts und ein klares Regelwerk für Einstieg, Ausstieg und Positionsgröße.

Zunächst gibt es ein Update zu den bisherigen Trades: Der Palantir-Short-Put erreichte trotz zwischenzeitlicher Schwäche das Gewinnziel von rund 50 %, während auch der zuvor vorgestellte ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) erfolgreich ins Ziel lief. Entscheidend war dabei nicht, den letzten Dollar aus der Option herauszuholen, sondern frühzeitig Gewinne mitzunehmen und die riskantere Schlussphase vor dem Verfall zu vermeiden.

Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe steht anschließend IREN: Der ursprünglich stark im Krypto-Mining verankerte Konzern richtet sich zunehmend in Richtung AI und High Performance Computing aus und zeigt gleichzeitig ein auffälliges technisches Momentum. David analysiert einen möglichen Short Put mit rund 45 Tagen Laufzeit, einem Strike bei 36 US-Dollar, rund 20 % Abstand nach unten und einer attraktiven Optionsprämie. Warum gerade bei einer so volatilen Aktie die Positionsgröße entscheidend ist und wann alternativ ein Bull Put Spread sinnvoll sein kann, wird Schritt für Schritt erklärt.

Außerdem beantwortet David zahlreiche Praxisfragen: Welcher RSI-Bereich ist für Short Puts interessant? Wann sollte ein Trade gerollt oder geschlossen werden? Wie groß darf eine einzelne Position im Depot überhaupt werden? Und warum sollte ein Verlusttrade niemals das gesamte Depot dominieren? Eine kompakte Session mit konkreten Beispielen für alle, die Optionshandel strukturierter, regelbasierter und mit stärkerem Fokus auf das Risikomanagement betreiben möchten.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein und selbst Praxisfragen stellen:

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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