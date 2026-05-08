NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.05.2026 17:43:59
IREN Inks Deal With Nvidia, Scoring Major Victory for the Data Center Stock. Here's What Investors Need to Know
IREN (NASDAQ: IREN), a former Bitcoin miner that converted to an artificial intelligence (AI) data center company, scored a major win today after announcing a deal and strategic partnership with AI chip giant Nvidia.Under the partnership, IREN will deploy up to 5 gigawatts of Nvidia's DSX-branded infrastructure across its global data center footprint to run AI workloads.IREN will also give Nvidia the right over the next five years to buy up to 30 million shares at a strike price of $70, giving Nvidia the option to purchase an overall $2.1 billion stake in the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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08.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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08.05.26
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08.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|Deutsche Bank AG
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|NVIDIA Hold
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|DZ BANK
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|Iren S.p.A.
|2,59
|1,49%
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|182,60
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