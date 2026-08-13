Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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13.08.2026 16:16:54
IREN Jumps 10% as Microsoft Accepts First AI Data Center Under $9.7 Billion Deal
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Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,51
|0,40%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|0,38%
|Microsoft Corp.
|429,50
|-0,21%