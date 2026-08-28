IREN Stock Falls 9% Over Wider Loss In FY26

(RTTNews) - Shares of IREN Limited (IREN) are falling about 9 percent on Friday morning, likely influenced by the company's full-year financial results announced yesterday, which reported a loss of $702.6 million compared with a profit of $86.9 million in 2025.

The company's stock is currently trading at $36.92, down 8.92 percent, over the previous close of $40.53 on the Nasdaq. It has traded between $25.31 and $76.87 in the past one year.

The company turned to a loss mainly due to higher operating expenses during the period, which amounted to $1,534 million compared to $324.7 million in the previous year. Revenue increased to $707 million from last year's $501 million.