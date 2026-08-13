Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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13.08.2026 12:40:00
IREN Stock Fell 40% but Its AI Growth Story Looks Powerful
IREN (NASDAQ: IREN) has stronger contracts, broader AI demand, and more financial support than before its steep sell-off. The opportunity looks increasingly compelling, but the bullish thesis now depends on whether management can deliver its aggressive 480-megawatt expansion on schedule.Stock prices used were the market prices of July 27, 2026. The video was published on Aug. 10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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