Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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15.11.2026 15:45:04
IREN Stock Jumped 20%. Can a $20.3 Billion Backlog Keep It Climbing?
IREN (NASDAQ:IREN) is transforming its infrastructure into a fast-growing AI cloud business. Its $20.3 billion contract backlog and improving GPU economics support an ambitious growth outlook. But a delayed $4 billion annualized revenue target and $6 billion still to finance could determine how quickly that promise translates into reported revenue and a sustained stock recovery.
Stock prices used were the market prices of Nov. 9, 2026. The video was published on Nov. 14, 2026.
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