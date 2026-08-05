Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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05.08.2026 23:49:01
Iren vs. AeroVironment: A Comparison of Recent Revenue Trajectories
Iren (NASDAQ:IREN) primarily operates a vertically integrated data center business focused on mining Bitcoin.It signed a five-year, $3.4 billion infrastructure cloud services contract in May 2026 with Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), and reported a net loss of almost $245 million for the quarter ended March 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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