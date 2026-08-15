Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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15.08.2026 19:55:00
Iren Won't Have to Raise Capital for Much Longer After the Horizon 1 Delivery
Iren (NASDAQ: IREN) shattered two bearish storylines upon announcing that its Horizon 1 data center project was operational and had been delivered to its tenant, Microsoft (NASDAQ: MSFT). It's one of four 50-megawatt sites that were part of a landmark deal the neocloud company struck last year.One issue that has been driving bearish concerns about Iren has been its use of debt financing, but that headwind may start to fade thanks to this deal. Furthermore, Iren once again proves it can meet deadlines and turn its artificial intelligence (AI) capacity into meaningful revenue growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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