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14.05.2026 06:31:29
Iren zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Iren hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,78 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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