Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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14.09.2026 15:15:00
IREN's Latest Deal Just Became More Than a Promise
IREN (NASDAQ: IREN) has crossed an important line from AI promise to execution. Microsoft's acceptance of Horizon 1 gives investors real evidence that the company can deliver advanced capacity. The upside now depends on whether IREN can repeat that process across the next three deployments and turn contracted demand into revenue and cash flow.
Stock prices used were the market prices of Aug. 25, 2026. The video was published on Sept. 11, 2026.
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