NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.05.2026 00:07:00
Iren’s stock soars as a major Nvidia investment overshadows revenue shortfall
Nvidia is taking a major stake in Iren to build out a 5-gigawatt global footprint for its AI factory ambitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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