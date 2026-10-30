Irico Display Devices präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Irico Display Devices stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Irico Display Devices 2,71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,97 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at