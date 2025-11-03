Irico Display Devices stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Irico Display Devices hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,97 Milliarden CNY gegenüber 2,93 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at