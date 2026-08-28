Irico Display Devices verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Irico Display Devices hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Irico Display Devices hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Irico Display Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,82 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at