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01.05.2026 06:31:29
Irico Display Devices veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Irico Display Devices hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,75 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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