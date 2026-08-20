IRIDEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IRIDEX hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,37 Prozent auf 12,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at