IRIDEX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IRIDEX hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRIDEX -0,100 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IRIDEX in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at