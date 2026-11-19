IRIDEX hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRIDEX -0,090 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,59 Prozent auf 10,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at