iRidge,Inc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

iRidge,Inc hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

iRidge,Inc vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,63 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 81,54 JPY beziffert, während im Vorjahr 1,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat iRidge,Inc 7,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at