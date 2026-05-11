|
11.05.2026 06:31:29
iRidge,Inc präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
iRidge,Inc hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
iRidge,Inc vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,63 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 2,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 81,54 JPY beziffert, während im Vorjahr 1,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat iRidge,Inc 7,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.