iRidge,Inc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

iRidge,Inc präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 93,75 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte iRidge,Inc einen Umsatz von 1,61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at