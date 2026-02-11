iRidge,Inc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

iRidge,Inc stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,50 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at