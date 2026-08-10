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10.08.2026 06:31:29
iRidge,Inc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
iRidge,Inc ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat iRidge,Inc die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,400 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
iRidge,Inc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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